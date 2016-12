Van Driel en Lafeber houden stand

Darius van Driel en Maarten Lafeber hebben halverwege het kwalificatietoernooi in Gerona (qualifying school) de kansen op het felbegeerde ticket voor de Europese Tour nog steeds in eigen hand. Van Driel klom naar de gedeelde vijfde plek in het klassement, Lafeber zakte twee plaatsen naar de 21e positie.