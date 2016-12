'Luiten had drie toernooien kunnen winnen'

Tijd voor de seizoensfinale van de Europese Tour! In Dubai staan de 60 beste golfers van het afgelopen jaar tegenover elkaar. Een mooi moment om terug te kijken op het seizoen van Joost Luiten. 'De eerste helft van het jaar was fantastisch, daarna werd het minder, maar de winst in het KLM Open was natuurlijk geweldig’, zegt ex-prof en Ziggo Sport-commentator Robert-Jan Derksen.

De start van het seizoen was voor Luiten inderdaad goed. Hij werd in april tweede in Spanje en China en greep in januari al een paar keer bijna de titel in Abu Dhabi en Qatar. 'Toen had hij zomaar drie toernooien kunnen winnen', zegt Derksen. 'Hij miste net dat tikkeltje geluk. Dat heb je soms nodig in golf.''Heel succesvol als hij top 50 haalt'

Derksen: 'Je kunt nu spreken van een heel goed seizoen, maar met de kanttekening dat hij tot nu toe niet tevreden zal zijn met de wereldranglijst. Hij staat nog niet in de top 50. Daar zal hij deze week op azen. Als dat lukt, kun je spreken van een heel succesvol jaar. Anders is dat toch jammer.'

Luiten is nu de nummer 60 van de wereld en schurkt dus tegen die magische top 50 aan. Een plek bij de 50 besten verzekert je van deelname aan alle grote toernooien. 'Hij heeft er natuurlijk al gestaan', zegt Derksen. 'Maar hij zal wel heel kritisch moeten kijken waar hij moet verbeteren om structureel in die top van de wereldranglijst te komen. Met één keer winnen sta je er wel, maar je moet er ook blijven.''Korte spel moet beter'

Wil Luiten naar de mondiale top, dan is het korte spel een onderdeel dat nog een stuk beter kan en moet. Derksen: 'De echte grote toernooien worden op moeilijkere banen gespeeld. Goed scoren is dan lastiger. Op dat soort banen heb je meer en beter kort spel nodig. Dat is niet goed genoeg op dit moment.'

De baan in Spijk waar het KLM Open op werd gespeeld, was volgens Derksen een ideale baan voor Luiten. 'De rough was niet heel hoog en de greens waren groot. Als je daar naast de green lag, kon je dat prima oplossen met de putter. Dat heeft Joost perfect gedaan.''Goed resultaat zit er in'

De baan waar Luiten deze week in actie komt, ligt hem ook goed, zo denkt Derksen. 'De greens zijn erg groot en dus is er relatief weinig kort spel nodig. Dat is gunstig. De laatste twee weken heeft Joost prima gespeeld, dus er is nog steeds een kans om de top 50 te halen. Een goed resultaat zit er zeker in.'

MANNEQUIN CHALLENGE: WAAR IS JOOST?

Maar voordat het golfgeweld losbarst, deed de European Tour mee aan de nieuwste rage: de Mannequin Challenge. Vele professionals en andere aanwezigen werden in Dubai gefilmd. Nu is dat wel eens vaker gebeurd, maar dit keer mochten ze niet bewegen tijdens de opname.

De vraag is: waar is Joost? Onze troef heeft een rol in het geheel, maar heel duidelijk zichtbaar is hij niet. Herken jij Luiten zonder moeite? Check het hier:

Ischa Gerrits

Ischa Gerrits is freelance redacteur bij Ziggo Sport Totaal en houdt van vrijwel alle sporten, maar is vooral golf- en tennisfreak. Gerrits kijkt niet alleen bijna alle toernooien, maar is zelf ook vaak te vinden en vooral te horen op de green en het gravel.

