Luiten vierde, Westwood boven iedereen

Joost Luiten is voortvarend begonnen aan het Tour Championship in Dubai, de finale van de Europese Tour met 7,5 miljoen euro aan prijzengeld. De Rotterdammer werkte de eerste ronde op de Jumeirah Golf Estates af in 68 slagen, vier onder par. Die score was goed voor de gedeelde vierde plaats.