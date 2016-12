Luiten zakt weg: 'Niets viel'

Joost Luiten heeft in de derde ronde van het Tour Championship in Dubai de aansluiting met de top verloren. De dertigjarige Rotterdammer had 73 slagen nodig voor zijn derde omloop over de banen van de Jumeirah Golf Estates, één boven het baangemiddelde. Met een totaal van 210 zakte Luiten in de tussenstand terug van de vierde naar de gedeelde achttiende positie.