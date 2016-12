Stenson onttroont McIlroy in Dubai

Henrik Stenson heeft zich verzekerd van de eerste plaats in het eindklassement van de Europese Tour. De Zweedse golfer eindigde bovenaan door zijn uitstekende vierde en laatste ronde in het Tour Championship in Dubai. Met een score van 65 slagen (-7), kwam hij uit op een totaal van 276 (-12). Zijn eerste positie in de ranking van de Europese Tour is daarmee veiliggesteld.