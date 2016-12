Luiten doet er nog één, of toch twee?

Niets mis mee, die dertiende plek van Joost Luiten tijdens het slottoernooi van de Europese Tour in Dubai. Niets mis mee, maar ook geen resultaat om gigantisch blij van te worden. Luiten steeg maar één plek op de wereldranglijst. Hij is nu de nummer 59 en hij wil zo graag naar die top 50. Misschien speelt hij daarom nog een toernooi in Hong Kong voordat 2017 begint.

Want staat Luiten op 1 januari op die 50ste plaats of beter, dan speelt hij in ieder geval The Masters in april. De Rotterdammer kan zich later ook nog wel plaatsen voor het toernooi waarbij het Groene Jasje op het spel staat, maar binnen is binnen uiteraard.

En dus twijfelt Luiten nog over deelname in Hong Kong begin december. Waar hij in ieder geval aan meedoet, is de World Cup deze week in Australië. Samen met Darius van Driel proberen de Nederlanders daar de titel in de wacht te slepen. Een lastige opgave, want hoewel de allergrootste namen ontbreken, is het deelnemersveld allesbehalve armzalig te noemen.

Luiten liet daar zien voor weinig bang te zijn:

In Australië worden er fourballs gespeeld, waarbij per hole de beste bal van één van de twee teamleden telt. Daarnaast krijgen we ook foursomes te zien, waarbij beide mannen om de beurt slaan met dezelfde bal. Luiten heeft Van Driel dus hard nodig om een kans te maken op eremetaal. Maar wie is die Van Driel eigenlijk? Tijd voor een korte kennismaking.

BIJNA EUROPESE TOUR

Darius van Driel is 27 jaar oud, woont in Den Haag en won vorig jaar de ranglijst van de Alps Tour, een gradatie onder de Challenge Tour, wat weer een niveau onder de Europese Tour is. Dit jaar greep Van Driel naast een kaart voor de Europese Tour. Hij werd 34ste op de ranglijst op de Challenge Tour en was goed op weg vorige week tijdens de Qualifying School, maar redde het uiteindelijk niet.

Dat is jammer, maar de vorm lijkt er wel te zijn. Na beginrondes van 66, 69 en 70 slagen was hij goed op weg in Spanje. Maar de Qualifying School duurt zes dagen en na de laatste ronde moet je bij de beste 25 staan. Van Driel verprutste zijn vijfde ronde en kon het tijdens de laatste achttien holes niet meer goedmaken. Misschien dat hij de vorm van de eerste drie rondes mee heeft genomen? We gaan het zien.

Golf.nl kwam hem vorig jaar een presentje brengen:

