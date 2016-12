Luiten en Van Driel beginnen matig

Joost Luiten en Darius van Driel zijn in Melbourne namens Nederland matig begonnen in de World Cup of Golf. Het Oranje-duo noteerde in de eerste ronde van de landenstrijd 75 slagen, drie boven par, op de banen van Kingston Heath. Die score leidde tot de gedeelde 22ste plaats in de tussenstand, met slechts vier landen die het nog slechter deden.