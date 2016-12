Del Potro houdt Argentijnen in DC-finale

Juan Martín Del Potro heeft de stand in de finale van de Daviscup tegen Kroatië weer gelijk getrokken. De kopman van de Argentijnen versloeg servicekanonj Ivo Karlovic met 6-4, 6-7 (6), 6-3, 7-5. Eerder op de dag had Marin Cilic het gastland in Zagreb op voorsprong gezet, door tegen Federico Delbonis te winnen met 6-3, 7-5, 3-6, 1-6, 6-2.