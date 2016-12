Kroatië zet Argentinië op achterstand

Marin Cilic en Ivan Dodig hebben Kroatië weer op voorsprong gezet in de finale om de Daviscup tegen Argentinië. Het koppel won het dubbelspel van de Argentijnen Juan Martín del Potro en Leonardo Mayer met 7-6 (2), 7-6 (4), 6-3. Daarmee gaan de Kroaten met 2-1 aan de leiding.

In het dubbelspel ging het lange tijd gelijk op, getuige de twee tiebreaks die in de eerste twee sets de beslissing moesten brengen. Daarin waren Cilic en Dodig net iets sterker dan het Argentijnse duo. De derde set werd overtuigend door het gastland in Zagreb gewonnen.

Na de twee enkelpartijen op vrijdag was de stand in evenwicht. Del Potro ontdeed zich van Ivo Karlovic, terwijl Cilic als leider van de Kroaten in de openingswedstrijd afrekende met Federico Delbonis. De beslissing in de finale valt zondag, als de laatste twee enkelspelen op het programma staan.