Del Potro zet Argentinië op gelijke hoogte

Juan Martin del Potro heeft Argentinië terug in de race gebracht in de finale van de Daviscup. De Argentijn knokte zich in de Kroatische hoofdstad Zagreb tijdens een heroïsche partij tegen Marin Cilic terug van een 2-0 achterstand in sets en bracht beide landen weer op gelijke hoogte. De laatste partij tussen Ivo Karlovic en Federico Delbonis moet de beslissing brengen.