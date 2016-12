Argentinië heeft Daviscup eindelijk binnen

Het is de Argentijnen eindelijk gelukt de Daviscup te winnen. Federico Delbonis bezorgde de Zuid-Amerikanen in de finale in Zagreb tegen Kroatië het beslissende punt. De nummer 41 van de wereld won in drie sets van de 37-jarige Ivo Karlovic, de mondiale nummer 20. Het werd 6-3, 6-4 6-2.