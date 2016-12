Woods maakt nu echt z'n rentree

Tiger Woods is klaar voor zijn rentree en deze keer hoeft er geen twijfel te bestaan over zijn vorm. 'Ik kan alle slagen maken die ik wil, op afroep. Ik heb alles onder controle', zei de Amerikaan tegen USA Today. De veertienvoudig majorwinnaar maakt donderdag zijn opwachting in de Hero World Challenge op de Bahama's. Het wordt zijn eerste toernooi na een afwezigheid van bijna 470 dagen.

Woods was lang uit de roulatie door twee rugoperaties. Hij speelde zijn laatste toernooi in augustus 2015. De Amerikaan plande zijn comeback in oktober, maar meldde zich voor aanvang van de Safeway Open af. 'Ik was er mentaal nog niet klaar voor en ik beheerste toen ook nog niet alle slagen. Het was een slimme zet mijn rentree uit te stellen. De wedstrijdgolfer in mij wilde te graag, terwijl ik er niet klaar voor was. Nu wel.'

De veertigjarige Woods is een legende in het golf. Hij voerde 683 weken de wereldranglijst aan en schreef in totaal 79 toernooien op de Amerikaanse tour op zijn naam. Door al zijn blessureleed is de Woods weggezakt naar de 879e plaats op de wereldranglijst.