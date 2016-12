Pauze! Joost Luiten duikt de fitness in

Over en uit! Het seizoen van Joost Luiten zit erop. Geen toernooi in Hong Kong voor de Rotterdammer. Hij overwoog mee te doen in China om zo toch nog voor het begin van 2017 een plaats in de top 50 van de wereldranglijst af te dwingen. Daarmee zou hij zich plaatsen voor The Masters in april, maar hij doet het niet.

Dat Luiten nu ontbreekt bij die beste 50 van de wereld, betekent niet dat hij definitief niet meedoet op Augusta National. 'Ik heb besloten om het niet na te gaan jagen', zei hij in Peptalk. 'Gewoon vertrouwen hebben dat ik volgend jaar goed speel en als ik deze vorm doortrek van het afgelopen jaar, sta ik snel weer bij de beste 50.'

Luiten gaat om die top 50 te halen vooral toernooien spelen op de Europese Tour:

REIZEN HAKT ERIN

Een andere reden om het toernooi in China over te slaan, is dat hij de afgelopen weken al erg veel speelde. Hij reisde zich een ongeluk. Dat klinkt misschien wel leuk, maar dat is het lang niet altijd.

'De laatste weken heb ik Zuid-Afrika, Australië en Dubai gespeeld. Daarvoor China, dat zijn wel zware tripjes', zegt hij. Niet zozeer de vlucht zelf, maar elke keer die jetlag. Dat is wel een aanslag op je lichaam. Daar moet je elke keer van herstellen. En dan ben je net hersteld en dan moet je weer naar het volgende toernooi toe. Moet je daar weer herstellen.'

NAAR DE SPORTSCHOOL

Gaat Luiten dan achterover leunen in december? Nee. Hij raakt even wat minder golfclubs aan, maar duikt nu de fitness in. 'Het is nu de tijd om daar een goede slag in te slaan. In het seizoen is dat wat moeilijker, omdat je dan continu op pad bent. Het is dus niet dat ik vier weken op vakantie kan', aldus Luiten.

En hij begon meteen:

My golfseason is over, little winterbreak now, time to hit the gym hard now with @dgpinl pic.twitter.com/WM0pRI8QT2 — Joost Luiten (@joostluiten) 29 november 2016

