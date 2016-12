Woods wisselvallig bij rentree

Tiger Woods heeft op de Bahama's zijn langverwachte rentree gemaakt op de golfbaan. Zijn terugkeer op het hoogste competitieniveau verliep met pieken en dalen. De voormalige nummer 1 van de wereld begon sterk aan de Hero World Challenge, het toernooi dat hij zelf organiseert.

Na de eerste negen holes op Albany stond Woods nog op -3, maar na afloop van zijn eerste ronde eindigde hij toch net boven het baangemiddelde van 72 slagen (+1). Hij had 9 slagen meer nodig dan John Bradley Holmes, die na de eerste dag aan de leiding gaat.

Woods was lang uit de roulatie door twee rugoperaties. Hij speelde zijn laatste toernooi in augustus 2015. De veertienvoudig majorwinnaar voerde 683 weken de wereldranglijst aan en won in totaal 79 toernooien op de Amerikaanse tour. Door al zijn blessureleed is hij weggezakt naar de 879ste plaats op de wereldranglijst.