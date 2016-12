Daniel klopt Max dik: 'Hou van uitdaging'

Nu het seizoen erop zit, is er voor Daniel Ricciardo tijd om bij motorsport.com terug te blikken op zijn samenwerking met Max Verstappen bij Red Bull. Die is goed bevallen: 'Op de baan zijn wij denk ik de twee hardste racers van het veld. Wij hebben samen de mooiste inhaalmanoeuvres van het jaar gemaakt.' Qua resultaten had Ricciardo dit jaar wél flink de overhand op zijn Nederlandse teammaat.

'MET MAX WEL COOL, HOU VAN UITDAGING'

'We gaan allebei met dezelfde intenties de baan op. Als racers zijn we aardig vergelijkbaar', vindt Ricciardo. 'Ik heb nu beide kanten van het spectrum gehad. Toen ik naar Red Bull kwam, reed ik met een viervoudig wereldkampioen. Vettel was toen de absolute nummer 1 in de sport. Nu heb ik Max en je kunt hem denk ik wel de nummer 1 van de aanstormende generatie noemen. Ik vind het wel cool. Ik hou van een uitdaging.'

DE PUNTEN EN DE ONDERLINGE BALANS VOOR THE HONEY BADGER

Ricciardo heeft in 2016 de aanval van Verstappen op zijn positie als eerste rijder afgeslagen. Alhoewel Verstappen in de laatste twee races van het jaar in Brazilië en Abu Dhabi Ricciardo om de oren reed, is de onderlinge strijd duidelijk in Australisch voordeel beslist. Mede dankzij twee uitvalbeurten van Max kwam Ricciardo vaker als eerste over de streep in 17 Grands Prix en ook haalde hij meer WK-punten:

MAX VERSTAPPEN SEIZOEN 2016 IN RED BULL DANIEL RICCIARDO 1ste Grand Prix van Spanje 4de uitgevallen (crash) Grand Prix van Monaco 2de 4de Grand Prix van Canada 7de 8ste Grand Prix van Europa 7de 2de Grand Prix van Oostenrijk 5de 2de Grand Prix van GB 4de 5de Grand Prix van Hongarije 3de 3de Grand Prix van Duitsland 2de 11de Grand Prix van België 2de 7de Grand Prix van Italië 5de 6de Grand Prix van Singapore 2de 2de Grand Prix van Maleisië 1ste 2de Grand Prix van Japan 6de uitgevallen (techniek) Grand Prix van USA 3de 4de Grand Prix van Mexico 3de 3de Grand Prix van Brazilië 8ste 4de Grand Prix van Abu Dhabi 5de 7x beter (191 WK-punten) TOTAAL 10x beter (220 WK-punten)



11-6 IN DE KWALIFICATIE

Ook de kwalificatiestrijd werd ruim in het voordeel van The Honey Badger beslist. Elf keer drukte Ricciardo de neus van zijn Bull voor die van Max. Verstappen stond slechts zes keer voor zijn teammaat op de grid. Schrale troost is dat Verstappen het wél beter deed dan de man die hij verving bij Red Bull. Daniil Kvyat slaagde er in vier kwalificaties nul keer in Ricciardo voor te blijven.

HET PRACHTGEVECHT IN MALEISIË

Ondanks de concurrentie kan Ricciardo het ook op de baan goed vinden met de met open vizier rijdende Verstappen. 'In Maleisië hebben we ons gevecht op de baan prima afgehandeld denk ik. Zolang we maar eerlijk en respectvol naar elkaar blijven, gaat het ook niet escaleren. Natuurlijk gaat de druk en de intensiteit toenemen, maar zolang we hard en eerlijk blijven racen en elkaar maar niet van de baan rijden.'





De cleane knokpartij van Ricciardo en Max om de winst in Maleisië'Hij heeft het dit jaar prima gedaan. Als ik op het podium stond heeft hij me gefeliciteerd en na Maleisië heb ik hem gecomplimenteerd met zijn goede race. Zolang we ook maar aan elkaar kunnen toegeven dat de ander die dag beter reed, gaat het goed. Dat zal niet altijd makkelijk zijn', besluit Ricciardo.

