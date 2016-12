Rosberg stopt ermee: 'Heb top bereikt'

Nico Rosberg heeft vijf dagen na het behalen van zijn allereerste wereldtitel de Formule1-wereld in shock achtergelaten door zijn afscheid aan te kondigen. 'Ik heb de berg beklommen en sta nu op de top. Dus dit voelt als de juiste beslissing', liet de Mercedes-coureur op zijn Facebook-pagina weten.

'WAS AL 25 JAAR MIJN GROTE DROOM'

‘In mijn 25 jaar in de racerij was het altijd mijn grote droom en mijn enige grote doel om Formule 1-wereldkampioen te worden. Ik heb daarvoor veel opzij moeten zetten. Ondanks al het harde werken, alle pijn en alle opofferingen is dat altijd mijn doel gebleven. Nu is het zover. Ik heb de berg beklommen, ik sta op de top en het voelt goed’, vertelt de 31-jarige Duitser in een uitgebreid statement.

De laatste ronde van rosberg als F1-coureur

TELEURSTELLINGEN HEBBEN ME GEMOTIVEERD

'Ik kan jullie zeggen dat dit seizoen verdomde zwaar is geweest. Na de teleurstellingen van de laatste twee jaar heb ik als een gek alles gegeven. (…) De teleurstellingen hebben me gemotiveerd een hoger niveau te vinden.'

'Nadat ik in Suzuka had gewonnen, lag de titel in mijn handen. De druk nam toe en toen ben ik er over gaan nadenken om als wereldkampioen afscheid te nemen. Zondagochtend in Abu Dhabi wist ik al dat het mijn laatste race zou kunnen zijn. Voor de start was alles ineens helder.'

WOLFF VOLLEDIG VERRAST. LEEG STOELTJE NAAST HAMILTON

'Het enige dat mijn beslissing lastig heeft gemaakt, is dat ik mijn race-familie met een probleem achterlaat. Maar Toto (Wolff, de teambaas) heeft me begrepen.' Wolff liet aan de BBC weten volledig verrast te zijn door de pensionering van zijn coureur. Het is nog onduidelijk wie volgend jaar het tweede stoeltje bij De Zilverpijlen inneemt naast drievoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

