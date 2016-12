'Gaan brave huisvader Nico niet missen'

Het abrupte afscheid van Nico Rosberg is ook bij de analisten en commentatoren van Ziggo Sport als een bom ingeslagen. Al gaat Tom Coronel 'de brave huisvader' zeker niet missen en vindt Olav Mol het bizar dat Rosberg het zijn teambaas niet recht in zijn gezicht heeft verteld. Samen met Rob Kamphues en Rick Winkelman speculeren ze ook nog even over de eventuele opvolger bij Mercedes.

'GEEN KARAKTER, NIET DE SNELSTE, BRAVE HUISVADER'

Tom Coronel zal geen traan laten om Nico’s pensioen: 'Hij is ook geen karakter. Het is niet iemand die we gaan missen in de Formule 1. Hij is een hele lieve huisvader. Daar is niks verkeerds aan, maar that’s it. Ik heb het altijd al gezegd. Hij is dan misschien wereldkampioen geworden, maar daar was ik het al niet mee eens. Dat was niet omdat ie de snelste is, maar omdat Hamilton problemen had.'



'Ik begrijp aan de andere kant wel dat hij ermee kapt. De Formule 1 trekt je helemaal uit elkaar. Die jongens worden zo geleefd, zo uitgewoond. Is dit nou het leven? Dat is wat er bij hem ook gebeurd is. Ik had er nog ff iets langer nagedacht, maar ik snap dat hij stopt op zijn hoogtepunt. Ik ben denk ik nog op zoek naar dat hoogtepunt…' aldus de 44-jarige nog altijd actieve coureur.

Coronel was afgelopen weekend nog Abu Dhabi en vraagt zich stiekem af of hij misschien de boosdoener is. 'Ik heb nog naast Nico gestaan. Ik heb de beker in mijn handen gehad. Wat zou ik verkeerd tegen hem hebben gezegd?'

MOL: 'HAD AL ZO'N GEVOEL'

'Een donderslag bij heldere hemel!', zo noemt commentator Olav Mol het besluit van Rosberg. 'Vanuit Rosberg zijn oogpunt is het misschien wel heel verstandig. Hij is op gelijke hoogte gekomen met z’n vader en dat blijft hij dan ook. Allebei eenmaal wereldkampioen. Ik zei het afgelopen maandag al bij Peptalk op Ziggo Sport; ik had al niet het gevoel dat hij meerdere kampioenschappen gaat pakken':

'BIZAR DAT HIJ HET TOTO OVER DE TELEFOON HEEFT VERTELD'

Wat ik wél bizar vind, is dat hij teambaas Toto Wolff heeft gebeld over die beslissing, nadat ze geland waren in Frankfurt. Hij vond het toch te moeilijk om het recht in zijn gezicht te zeggen, na drie dagen van volop feesten. Wolff zegt ook: Als Nico een beslissing neemt, dan is het zwart en wit en dan heeft het geen zin om daar nog op terug te komen.’

'DEBIELEN EN IDIOTEN DENKEN AAN VERSTAPPEN'

'Het meest logische is dat ze Wehrlein doorschuiven. Natuurlijk krijg je nu allemaal debielen en idioten die roepen: Ze moeten met Red Bull gaan praten over Verstappen! Nou, Max heeft gewoon nog een contract tot 2019 bij Red Bull. Die vinden het echt niet tof om dat los te laten en Max moet het ook niet willen. Die zit prima en volgend seizoen kan de wereld er heel anders uitzien door de veranderingen wat betreft de auto’s.'



WIE NU? OCON, WEHRLEIN, BOTTAS OF PEREZ

Rick Winkelman denkt dat Esteban Ocon de grootste kans maakt om het stoeltje nu te gaan vullen. 'Als je erover nadenkt is het eigenlijk best logisch. Hij is een Mercedes-junior driver en het feit dat hij nu al bij Force India heeft getekend, is niet onoverkomelijk. Die kunnen het geld goed gebruiken en hebben bovendien ook Mercedes-motoren. Die willen hem best afstaan denk ik', zegt de commentator.

Presentor Rob Kamphues volgt bijna dezelfde redenatie, maar komt op een andere naam uit: 'Ze hebben nu twee mogelijkheden. Ze kunnen gaan voor de young gun. Dan hebben ze Pascal Wehrlein die zo in kan stappen, want die heeft de auto al getest. En anders kunnen ze leentjebuur spelen bij alle teams waar zij de motoren aan verstrekken. Valtteri Bottas van Williams of Sergio Pérez van Force India zouden kunnen.'