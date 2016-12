Hamilton: 'Nico missen en heel erg vreemd'

De Formule 1 gaat Nico Rosberg missen. Dat zei Lewis Hamilton in een reactie op het onverwachte afscheid van de kersverse wereldkampioen. 'De sport gaat hem missen en ik wens hem het allerbeste toe', aldus de teamgenoot van de Duitse coureur bij Mercedes.

Hamilton en Rosberg waren vier jaar ploeggenoten bij de Duitse renstal, nadat ze eerder als tieners in de karts ook al samen hadden geracet. De Brit won in 2014 en 2015 het onderlinge gevecht om de wereldtitel in de Formule 1, dit jaar was de Duitser de beste.

Vijf dagen nadat Rosberg in Abu Dhabi wereldkampioen was geworden, kondigde hij zijn vertrek uit de Formule 1 aan. 'Het wordt heel, heel vreemd om hem volgend jaar niet als teamgenoot te hebben', zei Hamilton, die nog niet weet wie volgend seizoen de tweede bolide van Mercedes zal besturen.