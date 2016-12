Rosberg was bij tweede plek verder gegaan

Nico Rosberg zou verder zijn gegaan in de Formule 1 als hij dit jaar weer naast de wereldtitel had gegrepen. De Duitse coureur van Mercedes maakte eerder vandaag bekend dat hij per direct stopt. 'Als ik tweede was geworden, was ik zeker nog een jaar doorgegaan. Want ik geef nooit op', zei hij op het gala van de internationale autosportfederatie (FIA) in Wenen.