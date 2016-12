Mercedes gaat rustig zoeken naar vervanger

Het Formule 1-team van Mercedes neemt rustig de tijd om een vervanger te zoeken voor de vrijdag plotseling gestopte wereldkampioen Nico Rosberg. Dat zegt teambaas Toto Wolff.

'Deze situatie komt onverwacht, maar is ook weer spannend. We zullen de tijd nemen die nodig is om al onze opties af te wegen en dan de juiste keuze maken', aldus de Oostenrijker in Wenen, waar vrijdag het gala van de internationale autosportfederatie FIA plaatsvond.

Rosberg werd daar gehuldigd als wereldkampioen. Kort daarvoor had hij zijn onmiddellijke afscheid bekendgemaakt. Dat besluit kwam voor vrijwel iedereen uit de lucht vallen, want de 31-jarige coureur had eerder in het seizoen nog zijn contract bij Mercedes met twee jaar verlengd. Wolff zei dat hij desondanks het ontslag van Rosberg meteen had aanvaard.