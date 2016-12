Woods valt iets terug in Hero Challenge

Tiger Woods heeft op de derde dag van de Hero Challenge op de Bahama's één plaats moeten inleveren. De Amerikaan had 70 slagen nodig op het exclusieve Albany, twee onder par, en bezet daarmee de tiende plaats.

Woods noteerde direct drie birdies op de eerste drie holes en stond na hole elf op -11. De veertienvoudig majorwinnaar kon zijn voortvarende slag echter niet vasthouden. Na twee bogeys en een dubbele bogey viel hij terug. Hideki Matsuyama gaat met een totaal van -19 aan de leiding.

De Amerikaan zelf keek met een goed gevoel terug op de derde ronde. 'Het is heel positief dat ik na zo'n lange tijd van afwezigheid toch al vroeg in het juiste ritme kom. Het belangrijkste is dat ik fit ben en weer kan spelen. Ik geniet er ontzettend van om weer terug te zijn tussen de andere jongens, dat heb ik heel erg gemist.'