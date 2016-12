Max exclusief bij Olav: 'Hoop op saai 2017'

Het Formule-1seizoen zit er al een week op, maar bij Ziggo Sport krijgen we maar geen genoeg van een legendarisch 2016. Speciaal voor jullie kwamen Rob Kamphues, Olav Mol, Jack Plooij, Robert Doornbos en Tom Coronel nog een keer bij elkaar om terug te blikken. Met Max Verstappen keken we exclusief vooruit naar 2017. 'Ik heb het liefst een heel saai seizoen', was Max verrassende conclusie.