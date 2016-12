Woods speelt bijrol bij rentree

Tiger Woods is bij zijn eerste toernooi sinds augustus 2015 als vijftiende geëindigd. De veertigjarige Amerikaanse golfer ging zondag tijdens de vierde en laatste ronde van de Hero World Challenge rond in 76 slagen. Dat was voor de veertienvoudig majorwinnaar, die uitkwam op een totaal van 284, zijn slechtste ronde.