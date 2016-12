Vettel is totaal niet bezig met Mercedes

Sebastian Vettel zal zich niet laten verleiden door een aanbod van Mercedes en blijft bij Ferrari. Dat zei de viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 in het Amerikaanse Daytona. 'Het is geen geheim dat ik een contract heb bij Ferrari voor volgend jaar, dus het lijkt me duidelijk dat mijn toekomst daar ligt.'