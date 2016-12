Formule 1 na 10 jaar terug in Frankrijk

De Grand Prix van Frankrijk staat na 10 jaar afwezigheid eindelijk weer op de kalender. In 2018 rijden de Formule 1-bolides weer rond op het Circuit Paul Ricard. De laatste keer dat daar werd gereden, was in 1990. Tot 2008 was Magny-Cours de gastheer namens de Fransen, maar daar verdween de race in 2008 na financiële problemen.