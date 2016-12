Björn captain Europa in Ryder Cup

Thomas Björn fungeert in 2018 als captain van het Europese team in de strijd met de Verenigde Staten om de Ryder Cup. De Europeanen willen op Le Golf National bij Parijs de titel terug die ze dit jaar moesten afstaan aan de Amerikanen. De 45-jarige Deen won de Ryder Cup met Europa als speler in 1997, 2002 en 2014 en ook drie keer als vicecaptain.