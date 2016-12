Novak Djokovic niet verder met Becker

Boris Becker is niet langer de coach van tennisser Novak Djokovic. 'Na drie jaar hebben Boris Becker en ik samen besloten onze samenwerking te beëindigen', zegt de Servische tennisser vandaag in een verklaring van zijn management.

'Het is nu tijd om voor het komende seizoen nieuwe doelen te stellen', aldus de 29-jarige tennisser, die dit seizoen zijn nummer één positie op de wereldranglijst moest afstaan aan de Brit Andy Murray.

Met Becker als coach won Djokovic zes grandslamtoernooien. De Serviër was twee keer de beste op de Australian Open en Wimbledon. Roland Garros en de US Open won hij in die drie jaar één keer.