Boeljon in ieder geval even golfster-af

Christel Boeljon heeft haar loopbaan als professioneel golfster beëindigd. Dat maakte ze op golf.nl bekend. 'Ik mis het plezier en de motivatie', aldus de 29-jarige. Ze won vier keer een toernooi won op de Ladies European Tour. Daarmee is ze Nederlands succesvolste golfster ooit. Haar laatste toernooizege behaalde ze in 2015 in eigen land bij het Deloitte Ladies Open.