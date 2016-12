Noah krijgt het druk met vrouwen er bij

Yannick Noah is benoemd als bondscoach van het Franse nationale tennisteam voor de Fed Cup. De oud-toptennisser is de opvolger van Amélie Mauresmo, die haar functie vorige maand neerlegde na een verloren finale tegen Tsjechië.

Noah gaat zijn nieuwe functie combineren met het trainerschap van de mannenploeg, die hij eerder dit jaar naar de halve finale van de Daviscup leidde. Noah was al eerder succesvol als bondscoach van de Franse mannen en vrouwen. In 1997 nam hij als trainer de Fed Cup in ontvangst. Als bondscoach won hij de Daviscup tweemaal.