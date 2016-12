Fysieke coach Luiten: 'Hij traint hard'

Even geen toernooien voor Joost Luiten. De Rotterdammer komt op 19 januari in Abu Dhabi pas weer in actie en heeft daarom alle tijd om te werken aan zijn fysiek. Dat doet hij samen met zijn fysieke coach Bas van der Steur. Een mooi moment dus om hem te spreken. 'De bekkencontrole en dat z’n core goed sterk is, dat is bij Joost het belangrijkst', zegt Van der Steur.

'Ik werk nu iedere doordeweekse dag met hem', zegt de fysiotherapeut van het Dutch Golf Performance Institute. 'Maandag is benendag, dinsdag bovenlijf, woensdag core en bekkencontrole, donderdag weer benendag en vrijdag bovenlijf. Zo loopt hij niet tegen spierpijn aan. Hij traint wel echt zwaar nu. Dan heeft hij 48 uur herstel nodig voor de spiergroepen die we trainen', legt hij uit.

'Statistieken zeggen dat hij verder slaat dan gemiddeld'

Het doel van de trainingen is om tijdens de wedstrijdrondes zo constant mogelijk te blijven presteren. Van der Steur: 'Statistieken zeggen dat hij verder slaat dan het gemiddelde. Dus is verder slaan het hoofddoel? Nee dat denk ik niet. Het doel is met name dat hij dezelfde swing kan blijven herhalen. '

Van der Steur werkt in deze periode nauw samen met Luitens technische coach Phil Allen. 'We leggen alle data die we hebben over elkaar heen. We kunnen de 3D-print van zijn swing van begin november vergelijken met die van eind december. Dan kijken we of zijn swingkarakteristieken beter zijn geworden.'

Hoe ze dan trainen? 'We beginnen met 20 tot 25 minuten infietsen of inlopen. Je moet niet al te lang de duurconditie trainen, want de spiervezels die je daarmee activeert, heb je niet nodig in je golfswing. Dus zodra de basisconditie goed is, gaan we over naar de high intensity training zoals we dat noemen', aldus de fysieke coach.

'Loopband op 19 kilometer per uur'

En dan mag Nederlands beste golfer helemaal los. 'We zetten de loopband op 18, 19 kilometer per uur met een kleine hellingshoek. Dan springt Joost erop en moet hij vijftien seconden sprinten. Dan volgt een heel korte pauze en dan springt hij er weer op. Dat doen we zes tot acht keer. Daarmee trainen we de explosieve spiervezel, dezelfde vezel die je gebruikt als je maximaal kracht traint met heel veel gewicht.'

Volgens Van der Steur staat Luiten er goed voor ten opzichte van andere golfers. Toch kijkt hij niet echt naar de concurrentie. 'Het belangrijkste is dat hij een swing heeft die binnen zijn fysiek past en twee: dat hij geen blessures krijgt. Als dat lukt, denk ik dat we het heel goed doen.'

Ischa Gerrits

Ischa Gerrits is freelance redacteur bij Ziggo Sport Totaal en houdt van vrijwel alle sporten, maar is vooral golf- en tennisfreak. Gerrits kijkt niet alleen bijna alle toernooien, maar is zelf ook vaak te vinden en vooral te horen op de green en het gravel.

