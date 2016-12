Bertens wint en verliest in Singapore

Kiki Bertens heeft donderdag bij de International Premier Tennis League (IPTL) voor de vierde keer op rij in het enkelspel gewonnen. De Nederlandse tennisster won voor haar team, de Singapore Slammers, in het gelijknamige land, van de Belgische Kirsten Flipkens: 6-1. Eerder was ze twee keer te sterk voor Jelena Jankovic en won ze eenmaal van Ana Ivanovic, beiden uit Servië.