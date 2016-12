NK laatste toernooi voor Huta Galung

Jesse Huta Galung sluit deze week bij het NK in Rotterdam zijn carrière als proftennisser af. 'Ik ga genieten van mijn familie. Ik ben blij dat ik geen 35 weken per jaar meer in een hotelkamer hoef door te brengen', zegt de geboren Haarlemmer maandag in De Telegraaf.