Dure Bottas op pole voor Mercedes-stoeltje

Mercedes zet vol in op Valtteri Bottas als vervanger voor Nico Rosberg. De Duitse renstal heeft volgens de BBC een bod van 10 miljoen euro neergelegd bij Williams in de vorm van een korting op de motoren, maar de Engelsen gaan daar niet mee akkoord. De Zilverpijlen hebben weinig alternatieven liggen, dus het beloven nog interessante weken te worden. Wordt het Bottas? Of toch iemand anders?

BOTTAS NAAST HAMILTON VOOR PERFECTE BALANS

De verwachting is dat Mercedes een nieuwe aanbieding gaat doen op Bottas. Toto Wolff is namelijk erg gecharmeerd van de 27-jarige Fin en ziet hem als ideale pion naast Lewis Hamilton. De combinatie Rosberg-Hamilton zorgde de laatste jaren voor veel opschudding bij Mercedes, omdat de twee kemphanen elkaar zowel op als naast de baan het vuur aan de schenen legden. Bottas kan de teambalans weer terugbrengen.

Williams verkoopt Bottas niet voor een appel en ei en heeft daar zo z'n redenen voor. Met name het vertrek van Felipe Massa speelt een grote rol. De 35-jarige Braziliaan is gestopt en Lance Stroll volgt hem op bij de Britse renstal. De Canadees is nog maar 18 en rookie. Williams heeft bij een vertrek van Bottas dus geen ervaring meer binnenboord. En een ervaren vervanger ligt ook niet voor het oprapen.

WEHRLEIN TE LICHT VOOR MERCEDES EN WILLIAMS

De naam van Pascal Wehrlein (22) wordt veel genoemd als vervanger van Rosberg of eventueel Bottas. De Duitser is nog vrij na zijn vertrek bij Manor en geldt als een groot talent. Enige nadeel: Wehrlein komt pas net kijken. Beide renstallen zitten daarom niet op hem te wachten. Bij Williams heeft dat vooral te maken met de druk van de sponsors. Martini wil niet dat er straks twee onervaren coureurs achter het stuur zitten.

SAINZ ALS ALTERNATIEF VOOR BOTTAS

Mercedes zal dus diep in de buidel moeten tasten als het Bottas weg wil plukken bij Williams. De kans is daarom aanzienlijk dat De Zilverpijlen moeten overschakelen naar plan B: Carlos Sainz. De 22-jarige Spanjaard heeft er nu twee jaar op zitten in de Formule 1. De coureur van Toro Rosso is toe aan een stap omhoog, maar Red Bull-coureurs Max Verstappen en Daniel Ricciardo blokkeren die voor hem.

IS ER EEN PLAN C?

Veel andere opties heeft Mercedes eigenlijk niet. Max Verstappen, Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel en Fernando Alonso hebben al aangegeven hun teams trouw te blijven, dus die namen kunnen ze al doorstrepen. Esteban Ocon wordt genoemd, maar hij rijdt pas een jaar in de F1 en maakt de overstap van Manor naar Force India. En alle coureurs met ervaring hebben gewoon nog een contract.

Kimi Raikkonen, Daniil Kvyat, Romain Grosjean, Nico Hülkenberg en Sergio Pérez blijven dan over, maar zij hebben allemaal al een stoeltje voor 2017. Van dat rijtje lijkt Pérez dan grootste kanshebber voor het zitje van Rosberg. De Mexicaan heeft zich de afgelopen drie jaar bewezen bij Force India. Dat team maakt net als Williams gebruik van de motoren van Mercedes.

Ook in 2017 is de Formule 1 weer exclusief te volgen bij Ziggo Sport! We beginnen het seizoen in het weekend van 24 t/m 26 maart met de Grand Prix van Australië. Tot die tijd volg je al het Formule 1-nieuws op www.ziggosporttotaal.nl!