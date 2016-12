Terugblik F1 '16: 1ste Nico + Max Rainking

Goed nieuws! Om deze Formule 1-loze dagen een ietsje draaglijker te maken, hebben we voor jullie deze drie dagen een uitgebreide terugblik op het afgelopen seizoen gemaakt. In deel 3 o.a. de eerste van Rosberg en Helmut Marko over de Braziliaanse regenkoning Max Verstappen