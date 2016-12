Ecclestone wil Max in Mercedes zien

Bernie Ecclestone maakt zich zorgen over de spanning in de Formule-1 volgend seizoen. De baas van de F1 vreest dat Mercedes weer ongenaakbaar zal zijn. Hij hoopt dan ook dat Max Verstappen naar Mercedes vertrekt om de strijd aan te gaan met Lewis Hamilton.

KAMPIOEN TAAIT AF, WIE GAAT DE LEEGTE VULLEN?

Afgelopen seizoen ging de strijd om de titel in de Formule-1 tussen de twee mannen van Mercedes. Lewis Hamilton begon slecht aan het seizoen en zette daarna de jacht in op Nico Rosberg. Uiteindelijk was het de Duitser die aan het langste eind trok. Niet veel later kondigde hij zijn verrassende vertrek aan.

Op dit moment is Valteri Bottas de belangrijkste kandidaat om Rosberg op te volgen. Merceds heeft het eerste bod al neergelegd bij Williams, maar dat is afgewezen. Plan B is Pascal Wehrlein of Carlos Sainz. Beide coureurs zijn alleen nog onervaren en lijken daardoor niet de strijd aan te kunnen gaan met Hamilton.

F1-BAAS HEEFT ALLE HOOP GEVESTIGD OP MAX

Volgens Ecclestone is maar een iemand die voor spanning in de F1 kan gaan zorgen en dat is Max! De Brit hoopt dan ook dat Verstappen de plek van Rosberg gaat overnemen. Ecclestone schetst in gesprek met Sky Sports een doemscenario voor de Formule-1 als dit niet zou gebeuren.

"Ik denk dat niemand een kaartje gaat kopen voor een race om vervolgens Lewis weg te zien rijden bij de rest als de lichten uitgaan. Waarschijnlijk zet hij het hele veld op een paar rondjes. Dat is slecht voor de sport, maar ook voor Lewis. Ik denk dat hij eerlijk wil winnen en dus iemand wil verslaan."

KAN MAX DE WERELD VERRASSEN IN ZIJN RED BULL?

De kans dat Max naar Mercedes vertrekt lijkt niet zo groot. Hij gaf eerder al aan blij te zijn bij Red Bull. "We proberen allemaal een stap voorwaarts te maken. Ik ben benieuwd hoe dat gaat", aldus The MAX. Ook als Verstappen bij Red Bull blijft is hij volgens Ecclestone de enige concurrent voor Hamilton.

"Verstappen heeft het super gedaan. Als hij de juiste auto heeft kan hij meedoen om het kampioenschap. Zelfs met zijn huidige auto zijn er mogelijkheden. Er is alleen één probleem: het team van Mercedes, de motor, alles is perfect. En ze hebben de beste coureur van de wereld."

