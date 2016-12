Kerkhove bij laatste vier in Dubai

Lesley Kerkhove heeft op het ITF-toernooi van Dubai de halve finales bereikt. De 25-jarige Zeeuwse, rekende in de kwartfinale met 6-2,6-3 af met Sabina Sjaripova. Kerkhove heeft nu al zes partijen op rij gewonnen in Dubai, waar het prijzengeld 100.000 dollar bedraagt.

De Zeeuwse strandde vorige maand bij het ITF-toernooi in de Poolse stad Zawada in de halve finales. Kerkhove kan zich door haar sterke prestaties in Dubai opmaken voor de kwalificaties voor de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van 2017.