Luiten en Van Dam golfers van het jaar

Joost Luiten en Anne van Dam zijn donderdagavond uitgeroepen tot de golfer en golfster van het jaar. Zij kregen de award uitgereikt tijdens een feestavond van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) in hotel Huis ter Duin in Noordwijk.

Van Dam (21) won in haar tweede jaar als professional het Xiamen International Open in China, een wedstrijd in de Ladies European Tour. De Arnhemse eindigde dit jaar als 17e op de Order of Merit, een jaarlijkse wereldranglijst op basis van verdiensten. Ze speelde ruim 76.000 euro bij elkaar.

De 30-jarige Luiten verdiende dit jaar bijna 1,6 miljoen euro in 27 toernooien. Hij staat op de 58ste plaats op de wereldranglijst. De laatste zege van de Bleiswijker was in september dit jaar op het KLM Open.