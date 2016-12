Williams gunt Bottas Mercedes-overstap

Het Formule 1-team Williams is bereid zijn coureur Valtteri Bottas af te staan aan Mercedes. Ook al heeft de Fin nog een contract bij de Britse renstal, Williams gunt hem een overstap naar het Duitse team, dat een vervanger zoekt voor de onverwacht gestopte wereldkampioen Nico Rosberg.

'Ik vind het fantastisch dat Mercedes graag Valtteri wil hebben', zegt teambaas Claire Williams tegen de BBC. 'Wij hebben altijd geweten dat hij een van de grootste talenten in de Formule 1 is en we zijn er trots op dat de wereldkampioen bij de constructeurs dit erkent.'

Ze geeft wel aan dat Bottas alleen weg mag als er een 'ervaren en geloofwaardig alternatief' voorhanden is. Williams denkt dan aan een coureur van het kaliber Felipe Massa, de Braziliaan die dit jaar afscheid nam.