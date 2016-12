Hamilton: 'Bepaalde personen niet nemen'

Lewis Hamilton is het ook opgevallen dat het stoeltje in de Mercedes naast hem nog steeds leeg is. Hij vertelt op Channel 4 geen voorkeur te hebben voor een opvolger van Nico Rosberg, maar zegt ook: 'In het verleden heb ik wat conflicten en ervaringen met bepaalde individuen gehad. Ik zou dringend willen adviseren die mensen niet te nemen om een zelfde scenario te voorkomen.'

'HEB ALONSO AL EENS VERSLAGEN'

'Zodra ze bij Mercedes de lijst terug hebben gebracht tot een man of vier vijf, of als ze in ieder een shortlist hebben gemaakt, zijn ze contractueel verplicht het met mij te overleggen', zegt de drievoudig wereldkampioen. Valtteri Bottas lijkt de beste papieren te hebben, maar ook de namen van Fernando Alonso en Sebastian Vettel zingen hardnekkig rond. Die hebben niet de voorkeur van Hamilton.

'Ze kunnen komen met elke coureur die ze willen. Sebastian, Fernando of wie dan ook. Ik heb in mijn eerste jaar tegen Fernando geracet en hem verslagen, dus daar maak ik me geen zorgen om. Maar als je kijkt naar wat het beste voor het team zou zijn, zijn zij niet de beste opties.'

Hamilton en Alonso waren in 2007 teamgenoten bij McLaren en lagen flink met elkaar overhoop. De Spanjaard vertrok daarop aan het einde van het seizoen terug naar Renault. De beide kemphanen eindigden dat seizoen beiden op 109 punten als tweede. Kimi Raikkonen was de lachende derde met 110 stuks en dat maakte The Iceman wereldkampioen.

'RIVALITEIT KAN BOEL VERGIFTIGEN'

'Ik neem de beslissing niet. Ik heb ook gelezen dat het me niet zou uitmaken wie mijn teammaat wordt, maar dat is een beetje uit context gehaald. Het is belangrijk wie er in de tweede auto zit, belangrijk voor de moraal van het team. We hebben in andere teams kunnen zien hoe aartsrivaliteit tussen coureurs de boel kan vergiftigen’, gaat Hamilton voor het gemak voorbij aan het gekibbel op en buiten de baan met Rosberg.

'Dus natuurlijk is de keuze wél heel belangrijk. Ik ben heel blij hier. Natuurlijk zijn er wat interessante voorvallen geweest, maar daar zijn we als team ook doorheen gekomen. Dus we moeten ervoor zorgen dat wat er nu komt minstens zo goed is als wat we hadden. Dat het energieniveau hetzelfde blijft.(...)Maar ik rijd tegen wie ze maar willen', besluit de 31-jarige Engelsman.