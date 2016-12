Haarhuis nieuwe captain Oranje

Jan Siemerink stopt na tien jaar als captain van het Nederlandse Daviscupteam. Hij maakt op 1 januari plaats voor Paul Haarhuis, die ook actief blijft als coach van de vrouwen in de Fed Cupploeg.

Onder Siemerink promoveerden de tennissers in 2008 en 2013 naar de Wereldgroep. Oranje won in september van Zweden (5-0) en blijft daardoor actief in groep 1 van de Europees/Afrikaanse zone.

'De afgelopen jaren hebben we ons goed kunnen handhaven in de Davis Cup', blikte Siemerink terug. 'Met een team samen trainen en spelen, dat blijft toch iets bijzonders binnen de tenniswereld. Na tien jaar is een nieuwe impuls noodzakelijk om de Daviscupspelers te inspireren en het maximale uit het team te halen.'

Paul heeft als captain van het Fed Cupteam bewezen dat hij mooie successen kan behalen. Ik heb daarom ook alle vertrouwen in de toekomst van het Daviscupteam', aldus Siemerink.