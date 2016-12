Rus naar halve finales NK

Rus heeft op het NK tennis in Rotterdam de halve finales bereikt. De nummer één van de plaatsingslijst was bij haar eerste optreden met 6-0, 6-3 te sterk voor Gabriela van de Graaf.

Voor Rus is het zaterdag al weer vroeg dag. Om 10 uur neemt ze het op tegen Chayenne Ewijk voor een plaats in de finale. In de andere halve finale staan Bibiane Schoofs en Olga Kalyuzhnaya tegenover elkaar.