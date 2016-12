Liveblog: Handbalsters jagen op EK-goud

De Nederlandse handbalsters kunnen zondag in Göteborg opnieuw geschiedenis schrijven! In de EK-finale is Noorwegen de tegenstander. De ploeg van Helle Thomsen heeft nog een appeltje te schillen met de Noorse handbalsters, want vorig jaar waren ze in de WK-finale nog te sterk voor Oranje. Lukt het Nederland om voor het eerst de titel te pakken op een EK? Ziggo Sport is er live bij en doet verslag.