Rus overtuigend naar finale NK

Arantxa Rus heeft de finale bereikt van het NK tennis in Rotterdam. De als eerste geplaatste tennisster rekende in de halve finale overtuigend af met de als vierde geplaatste Chayenne Ewijk (6-3, 6-0).

Rus treft in de eindstrijd de winnares van de andere halve finale, die gaat tussen Bibiane Schoofs en Olga Kalyuzhnaya. Ewijk bood vooral in de eerste set nog aardig tegenstand, maar in het tweede bedrijf domineerde Rus, die 174e staat op de mondiale ranking.