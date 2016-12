Snelder: 'Slim spelen tegen Noorwegen'

Slim spelen en vooral de dekking aanpassen aan de aanvalswijze van Noorwegen. Met die strijdwijze moeten de Nederlandse handbalsters zondag in de finale van het EK de zwaar favoriete tegenstander te lijf gaan, meent aanvoerster Danick Snelder. 'De Noorse vrouwen zijn supersnel in de break, hebben drie fantastische speelsters in de opbouw. Die moeten wij zien af te stoppen.'