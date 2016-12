Nadal in zee met Moya

Rafael Nadal gaat nauw samenwerken met zijn goede vriend Carlos Moya. De dertigjarige Spanjaard heeft zijn landgenoot toegevoegd aan zijn begeleidingsteam. Moya gaat het komende seizoen samen met Francisco Roig en Nadals oom Toni de veertienvoudig grandslamwinnaar coachen.

Eerder werkte de oud-tennisser samen met Milos Raonic. Aan die succesvolle samenwerking kwam begin deze maand een einde. Onder Moya klom Raonic op de wereldranglijst naar de derde plaats, achter Andy Murray en Novak Djokovic.

Nadal moest dit jaar voortijdig zijn seizoen beëindigen om te herstellen van een polsblessure. Hij bezet de negende plaats op de wereldranglijst. In februari staat Nadal in Ahoy om mee te doen aan het ABN AMRO World Tennis Tournament. 'Ik heb veel vertrouwen in 'Rafa'. Samen gaan we weer belangrijke titels binnenhalen', zei Moya.