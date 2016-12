Van der Poel blijft Belgen voor

Mathieu van der Poel heeft zich weer laten gelden in het veldrijden. De Nederlander schreef de Scheldecross in Antwerpen op zijn naam. De veldrit draaide weer uit op een verbeten strijd tussen Van der Poel, de Belgische wereldkampioen Wout van Aert en zijn landgenoot Kevin Pauwels. Van Aert moest genoegen nemen met de tweede plaats, Pauwels werd derde.

Pas in de laatste ronde wist de Nederlander het Belgische duo achter zich te laten. Van der Poel ging erg laat in de remmen en dook daardoor als eerste de afsluitende zandstrook in. Die voorsprong hield hij in de laatste honderden meters naar de finish vast.

'We waren echt aan elkaar gewaagd', zei de winnaar bij Sporza. 'Het moest in de laatste bocht gebeuren en gelukkig slaagde ik daarin.'