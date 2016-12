Zesde NK-zege lonkt voor Haase

Robin Haase heeft de finale van het NK in Rotterdam bereikt. De als eerste ingeschaalde topfavoriet was het ook aan zijn stand verplicht om in de halve finale met de ongeplaatste Jasper Smit af te rekenen. De Volendammer bood wel goed tegenstand. Het werd 6-4, 6-2.