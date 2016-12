Schoofs stunt met nationale titel

Tennisster Bibiane Schoofs heeft zich zondag verrassend tot Nederlands kampioene gekroond. De mondiale nummer 479 rekende in Rotterdam in drie sets af met Arantxa Rus, nummer 174 van de wereldranglijst: 7-6 1-6 6-3. Rus gold als favoriete voor de titel, bij afwezigheid van Kiki Bertens, Cindy Burger en titelverdedigster Richèl Hogenkamp. De Doetinchemse kon haar titel vanwege een polsblessure niet prolongeren.

De als eerste geplaatste Rus moest in de eerste en derde set buigen voor de sterk spelende Schoofs, nummer drie van de plaatsingslijst. Zo oefende de tennisster uit Rhenen direct druk op Rus uit en was ze in de tiebreak sterker. Rus kwam in de tweede set nog fel terug, maar kon het in het derde bedrijf niet afmaken. Ze gaf zich bij een 5-1 achterstand nog niet direct gewonnen, maar moest uiteindelijk met 6-3 haar meerdere erkennen in Schoofs.