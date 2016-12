Groot meest waardevolle handbalster op EK

Nycke Groot is uitgeroepen tot Meest Waardevolle Handbalster op het EK. De 28-jarige middenopbouwster van Oranje blinkt op het toernooi in Zweden bijna iedere wedstrijd uit. Groot maakte op weg naar de finale al dertig doelpunten en leverde evenveel assists.

Een panel van handbalexperts wees Groot aan als MVP van het EK. Ze kreeg uiteraard ook een plek in het sterrenteam, dat werd samengesteld door fans én experts. De stemmen die handbalsupporters online konden uitbrengen telden voor 40 procent mee, de stemmen van het panel voor 60 procent. Ook Yvette Broch werd gekozen in het All Starteam, als cirkelloopster.

Keepster Tess Wester en Estavana Polman behoorden tot de veertig genomineerden, maar kregen te weinig stemmen. Noorwegen is vanavond de tegenstander van Oranje in de EK-finale en zag twee speelsters opgenomen worden in het sterrenteam: Camilla Herrem en Nora Mörk.