Van der Poel opnieuw de beste in wereldbeker

Veldrijder Mathieu van der Poel heeft zondag de zesde manche uit de wereldbeker gewonnen. Op en rond de Citadel van Namen werd het opnieuw een tweestrijd tussen de Nederlander en zijn Belgische rivaal Wout van Aert.

Van der Poel ging al vroeg in de aanval en creëerde een voorsprong, mede dankzij twee buitelingen van Van Aert. De wereldkampioen kwam wel weer terug bij zijn generatiegenoot, met wie hij week in week uit om de zeges strijdt. Nadat Van Aert door tegenslag opnieuw achterop was geraakt, was er in de slotronde weer het vertrouwde beeld met de twee heersers samen op kop.

Van der Poel, die zaterdag Van Aert al voorbleef in de Scheldecross, won. Het was zijn derde zege dit seizoen in de wereldbekerreeks.